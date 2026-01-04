Mesrur Barzani’den Kakeyilere kutlama mesajı

12 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Kakeyi Kürtlerin Qewiltas (Yarların Üç Gecesi) Bayramını kutlayarak, Kakeyilerin Kürdistan halkının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Başbakan Barzani, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü, Kakeyi Kürtlerin Yarların Üç Gecesi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Kürdistan ve dünyadaki Kakeyilerin Qewiltas Bayramını kutlayan Mesrur Barzani, "Bayram günlerini mutluluk ve huzur içinde geçirmelerini diliyorum." dedi.

Kakeyilerin Kürdistan halkının önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Başbakan Barzani, mesajında şunları kaydetti:

"Kakeyiler, Kürdistan halkının özgürlük hareketinde uzun bir mücadele geçmişine sahiptirler. Kürdistan'daki diğer tüm topluluklarla birlik ve barış içinde yaşamalarını temenni ediyorum. Qewiltas Bayramınız kutlu olsun, mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum."

Yarların 3 Gecesi olarak da bilinin Qewiltas, Kakeyi Kürtler tarafından her yıl kutlanıyor.

Yarsan ve Ehl-i Hak olarak da anılan Kakeyiler, Doğu Kürdistan’da Kirmaşan, Kürdistan Bölgesi’nde ise daha çok Germiyan bölgelerinde ikamet ediyor.