Mazlum Abdi, Ahmed Şaraa ile görüşmek üzere Şam'da

10 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile görüşmek üzere başkent Şam'a gittiği bildirildi.

SDG Sözcüsü Ferhad Şami, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, SDG heyetinin Suriye Hükümeti yetkilileriyle görüşmeler yapmak üzere 4 Ocak 2026 Pazar günü Şam'a gittiğini belirtti.

Şami'ye göre heyete SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi başkanlık edecek ve görüşmelerde SDG'nin yeni Suriye ordusuna entegrasyon mekanizması ele alınacak.

Söz konusu ziyaret 29 Aralık 2025'te yapılması planlanıyordu.

SDG Basın İrtibat Merkezi, gerçekleştirilmesi beklenen ziyaretin erteleme kararının "lojistik ve teknik hazırlıklar" nedeniyle alındığını belirtirken, ziyaret için yeni tarihin, tarafların karşılıklı mutabakatıyla daha sonra belirleneceğini bildirmişti.

Ziyaretin ertelenmesi, SDG ile Şam yönetimi arasında 10 Mart 2025 tarihinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ve SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi tarafından imzalanan anlaşma çerçevesindeki müzakerelerin sürdüğü bir döneme denk gelmişti.

Söz konusu anlaşma; Suriye genelinde ateşkes, Kuzey ve Doğu Suriye’deki sivil ve askeri kurumların devlet kurumlarıyla birleştirilmesi ve Kürtlerin ülkenin asli bir bileşeni olarak tanınması gibi temel maddeleri içeriyor.