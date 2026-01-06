Trump: Venezuela’da 30 gün içinde seçim yapılmayacak

5 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile yaşanan gerilimin bir savaşa dönüşmeyeceğini belirterek, ülkede kısa vadede bir seçim yapılmayacağını ve önceliğin enerji altyapısının onarılması olduğunu söyledi.

Donald Trump, bir Amerikan televizyon kanalına verdiği mülakatta, Venezuela'daki askeri operasyonun ardından izlenecek stratejiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

ABD’nin Venezuela halkıyla bir savaş içinde olmadığını, asıl hedefin suç şebekeleri olduğunu vurgulayan Trump, Venezuela’da önümüzdeki 30 gün içinde yeni bir seçimin planlanmadığını dile getirdi.

Trump, “Önce ülkeyi düzeltmeliyiz. Şu an seçim yapamazsınız; halkın güvenle oy kullanabileceği bir ortam henüz oluşmadı. Bu biraz zaman alacak. Ülkeyi tekrar ayağa kaldırmamız gerekiyor.” dedi.

Venezuela’nın enerji sektörüne dair yol haritasını da paylaşan Trump, Amerikan petrol şirketlerinin ülkenin enerji altyapısını yeniden inşa edeceğini belirtti.

Bu sürecin 18 aydan kısa sürebileceğini dile getiren ABD Başkanı, “Bu iş çok paraya mal olacak. Petrol şirketleri bu harcamayı yapacak ve daha sonra elde edilen gelirlerden geri ödeme alacaklar.” dedi.

ABD'nin Venezuela ile savaşta olduğu yönündeki iddiaları reddeden Trump, mücadelenin kapsamını, “Hayır, savaşta değiliz. Biz uyuşturucu satanlarla, hapishanelerini ve akıl hastanelerini ülkemize boşaltanlarla savaştayız. Ülkemize suçlu gönderen yapılarla mücadele ediyoruz.” sözleriyle çizdi.

Trump, Venezuela’daki geçiş sürecini ve stratejiyi yönetecek üst düzey ekibi de kamuoyuna duyurdu. Buna göre süreç; Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Stephen Miller’dan oluşan bir ekip tarafından koordine edilecek.

Trump, ekipteki isimlerin her birinin farklı uzmanlık alanları olduğunu belirtirken, tüm süreçte nihai sorumluluğun ve karar yetkisinin kendisinde olduğunu vurguladı.