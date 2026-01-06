Japonya’da 6.2 şiddetinde deprem

5 saat önce

Japonya'nın Shimane ve Tottori illerinde en büyüğü 6.2 şiddetinde bir dizi deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), 6,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Shimane eyaletinin doğusu olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Sarsıntı Japonya'nın batı kesimlerinde geniş bir alanda hissedildi ve televizyon yayınlarında ve cep telefonlarında erken uyarı alarmları tetiklendi.

Shimane'nin Matsue ve Yasugi ile Tottori'nin Sakaiminato, Hino ve Kofu bölgelerinde 5 şiddetinde sismik yoğunluk kaydedildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, tsunami tehlikesi olmadığını açıkladı.

Daha sonra bölgede ilk sarsıntının ardından 10 deprem daha meydana geldi, bunlardan biri 5.1 büyüklüğünde ve şiddet ölçeğinde 5 olarak ölçüldü.