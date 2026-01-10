Trump'tan Çin ve Rusya'nın Grönland'ı işgal edeceği iddiası

3 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ve Avrupa'nın ulusal güvenliği için Grönland'ı "savunmaları" gerektiğini, Çin veya Rusya'nın Grönland'ı "işgal etmesine" izin veremeyeceklerini belirtirken, "Ben olmasaydım NATO diye bir şey olmazdı." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da petrol şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.

Basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı, Grönland konusundaki duruşlarının değişmediğini vurguladı.

Grönland'a "sahip olmak" istediklerini bir kez daha tekrarlayarak bu konuda Avrupa ülkelerine "iyilik yaptığını" savunan Trump, "Grönland'a Rusya veya Çin'in gitmesini istemiyoruz. Eğer Grönland'ı biz ele geçirmezsek Rusya veya Çin komşunuz olacak. Bu, olmayacak." değerlendirmesini yaptı.

Grönland konusunda kararlı olduklarını söyleyen ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz. Çin veya Rusya'nın Venezuela'yı işgal etmesine de izin veremeyiz. Eğer bu yaptığımız şeyi yapmasaydık, Çin veya Rusya Venezuela'da olurdu."

Danimarka ile Grönland konusunda bir anlaşmaya varmayı arzu ettiğini kaydeden Trump, eğer bu gerçekleşmezse "zor yolu" kullanmaya da hazır olduklarını belirtti.

Öte yandan Trump, kendisinin başkan olmaması halinde NATO'nun zora gireceğini ileri sürerek, "Benim NATO'yu tamamen desteklediğimi anlamalısınız. NATO'yu ben kurtardım. Ben olmasaydım şu anda NATO diye bir şey olmazdı." yorumunu yaptı.