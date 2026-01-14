Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplanacak

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, mali durum, memur maaşlarının ödenmesi ve petrol ihracatına ilişkin süreçleri görüşmek üzere bugün, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplanacak.

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, bugün (14 Ocak 2026 Çarşamba) Başbakan Barzani başkanlığında toplanacak.

Toplantının ilk gündem maddesinde, 2025 mali yılının özeti ile Kürdistan Bölgesi'nin 2026 mali yılındaki mali durumu masaya yatırılacak. Bu kapsamda; 2025 yılı kasım ve aralık ayı maaşlarına ilişkin sürecin takibi, 2026 yılı maaş ödemelerinin garanti altına alınması ve Kürdistan Bölgesi'nin federal bütçedeki diğer mali hakları görüşülecek.

İkinci gündem maddesinde ise Kürdistan Bölgesi petrolünün yeniden ihracatına ilişkin üçlü anlaşmanın detayları değerlendirilecek.

Kürdistan Bölgesi tarafından 2025'in son çeyreğinde başarıyla uygulanan anlaşmanın sürdürülmesine yönelik gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, ihraç edilen petrol miktarı ve petrol satışından elde edilerek federal hazineye aktarılan gelirlere ilişkin veri ve bilgiler sunulacak.