Orta Doğu'nun en büyük ABD üssünde sürpriz hareketlilik

2 saat önce

ABD, Orta Doğu'daki en büyük askeri tesisi olan Katar'daki El-Udeid Hava Üssü'nde görevli bazı askerlerine üsten ayrılmaları yönünde talimat verdi.

Reuters haber ajansının üç ABD'li diplomata dayandırdığı habere göre El-Udeid Üssü'ndeki bir grup Amerikan askerine, bugün (14 Ocak 2026 Çarşamba) akşam saatlerinde üsten ayrılmaları bildirildi.

Reuters'a konuşan diplomatlardan biri, söz konusu hareketliliğin üsten "resmi bir geri çekilme" olmadığını, bunun "askeri konuşlanmada (pozisyonda) bir değişiklik" anlamına geldiğini vurguladı.

Haberin yayına hazırlandığı saate kadar ABD'nin Doha Büyükelçiliği konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü konumunda olan El-Udeid, 11 binden fazla subay, asker ve askeri eğitmene ev sahipliği yapıyor. Üs aynı zamanda çok sayıda savaş uçağı ve helikopter filosunu da bünyesinde barındırıyor.