Bakanlar Kurulu: Petrol ihracatına ilişkin üçlü anlaşma yenilenip uygulanmaya devam ediyor

2 saat önce

Yeni yılda yapılan ilk Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu toplantısında mali durum ve Bağdat ile ilişkiler ele alındı.

Bugün (14 Ocak 2026 Çarşamba) Başbakan Mesrur Barzani, Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Kurul tarafından yapılan açıklamaya göre toplantıda, 2025 mali yılına ilişkin özet sunuldu ve Kürdistan Bölgesi'nin 2026 mali yılına ilişkin mali durumu ele alındı.

Bu bağlamda, Maliye ve Ekonomi Bakanı Awat Seyh Cenab, 2025 mali yılına ilişkin gelir ve giderler ile ilgili mali durum ve mali yıla ilişkin tahminler ve hazırlıklar hakkında detaylı bir rapor sundu.

Bakanlar Kurulu, federal hükümetin 2023 ve 2024 yıllarında ödenmemiş maaşlar dahil, kasım ve aralık maaşlarını ödemesi gerektiğini vurguladı.

Kurul ayrıca, Kürdistan Bölgesi bütçesinin gelecek mali yıl için federal bütçe yasasında yüzde 14 olarak belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantının ikinci bölümünde ise Doğal Kaynaklar Bakanı Kemal Muhammed, 2025 yılının son üç ayında üçlü petrol ihracat anlaşmasında kaydedilen ilerleme ve ihraç edilen petrol miktarına ilişkin bir rapor sundu. Anlaşmanın yenilendiği ve uygulanmaya devam edildiği belirtildi.

Müzakere komitesine, Kürdistan Bölgesi'nin anayasal hak ve yetkilerine dayanarak bütçesini ve mali haklarını yeniden düzenlemek için anayasal, yasal ve mali bir çerçeve hazırlama talimatını veren Bakanlar Kurulu, bu çerçevenin Irak'taki siyasi partilerle yapılacak müzakerelerin temeli olmasını talep etti.

Maliye ve Ekonomi ile Doğal Kaynaklar bakanlıklarına da yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmeleri ve federal hükümete bölgenin mali haklarının ödenmesini geciktirmek için hiçbir bahane bırakmamaları talimatı verildi.