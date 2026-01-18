Başkan Barzani, Tom Barrack ve Mazlum Abdi'yi kabul etti

6 saat önce

Başkan Mesud Barzani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Muhammed İsmail'i kabul etti.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başkan Barzani, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü Pirmam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD'nin Erbil Başkonsolosu Gwendolyn Green, General Kevin Lambert, Albay Zakaria Cork, Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ve ENKS Başkanı Muhammed İsamil'in katıldığı önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Tüm tarafları sıcak bir şekilde karşılayan Mesud Barzani, barış ve şiddetin önlenmesi adına toplantıya hazır bulundukları için kendilerine teşekkür etti.

Başkan Barzani, yeni Suriye'de diyalog, istikrar ve birlikte yaşamanın önemini vurguladı.

Tom Barrack ise Başkan Barzani'ye misafirperverliği ve sürekli desteği için teşekkür etti.

Ardından katılımcılar çeşitli konuları görüşerek, istikrara yönelik atılacak pratik adımlara vurgu yaptı.