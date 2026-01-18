Irak Savunma Bakanlığı: Peşmerge güçleriyle teröre karşı mücadele edeceğiz

1 saat önce

Irak Savunma Bakanlığı, sınırları korumak için Peşmerge güçleri ile güçlü bir koordinasyon içinde olduğunu açıkladı.

Savunma Bakanlığından bugün (18 Ocak 2026 Pazar) yapılan açıklamada, Irak ordusu ve Peşmerge güçleri arasında sınırların izlenmesi konusunda iyi bir koordinasyon olduğu belirtildi.

Açıklamada, Peşmerge ile birlikte durumun yakından izleneceği ve her türlü terör tehdidine karşı mücadele edileceği kaydedildi.

Suriye sınırındaki duruma ilişkin olarak açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir ihlal bildirilmedi, ancak bölgedeki istikrarı korumak için Suriye tarafıyla koordinasyonu güçlendirme çabaları devam etmektedir." denildi.