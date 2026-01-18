Arakçi: Ayn el-Esed'in boşaltılması İran-Irak güvenlik ilişkilerinin güçlendiğinin kanıtıdır

4 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD güçlerinin Ayn el-Esed üssünden çekilmesini, "ABD güçlerinin Ayn el-Esed'den çekilmesi, Irak ile güvenlik iş birliğimizin ne denli güçlendiğinin açık bir kanıtıdır." sözüyle değerlendirdi.

Tahran'da gerçekleşen basın toplantısında konuşan Bakan Arakçi, "Irak ile ortak bir güvenlik iş birliği anlaşmasına varmak için çabalıyoruz. Aynı zamanda İran ile Irak arasındaki askeri ve güvenlik iş birliği seviyesini de yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'ın Irak ile ekonomik, siyasi ve kültürel iş birliğini genişletmeye hazır olduğunu vurgulayan Arakçi, Irak'ın bölgesel diplomasideki yerine dikkat çekerek, "Irak, bölgesel iş birliğinin geliştirilmesinde belirgin bir rol oynama kapasitesini kanıtlamıştır; bu durum İran açısından büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, bugün (18 Ocak 2026) resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a ulaştı.

Hüseyin’in ziyareti kapsamında; İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Görüşmelerin ana gündemini; iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgedeki son gelişmeler, mevcut gerginliklerin azaltılması, istikrarın pekiştirilmesi ve bölgesel diyaloğun desteklenmesi konuları oluşturuyor.