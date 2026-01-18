Ahmed Şaraa ve Tom Barrack bir araya geldi

1 saat önce

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, başkent Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığından bugün (18 Ocak 2026) yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Şaraa, Şam'daki Halk Sarayı'nda ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile bir toplantı gerçekleştiriyor." ifadesine yer verildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, Ahmed Şaraa Suriye'nin toprak bütünlüğü ve tam egemenliğine vurgu yaptı.

Şaraa ayrıca, terörle mücadele konusundaki koordinasyonun sürdürülmesinin yanı sıra, Suriye'nin yeniden inşası sürecinin Suriye halkının tüm kesimlerinin aktif katılımıyla gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, Suriye ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ekonomik iş birliğini artırmaya yönelik adımların yanı sıra, bölgedeki son gelişmeler ve değişimler de ele alındı.