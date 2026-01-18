Ahmed Şaraa: Yarın Mazlum Abdi ile görüşeceğim

5 dakika önce

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa, devletin Suriye coğrafyasının tamamında yönetimi sağlayacağını belirtirken, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile planlanan görüşmesinin ertelenme nedenini açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ahmed Şaraa, bugün Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile görüşme planladıklarına işaret ederek, “Ancak olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle toplantı yarına ertelendi." dedi.

İç sorunların çözümüne değinen Şaraa, hükümet ile SDG arasındaki tüm askıdaki dosyaların ve mevcut anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulacağının altını çizdi.

Ahmed Şaraa ayrıca, devletin resmi kurumlarının Deyrizor, Rakka ve Haseke vilayetlerine geri döneceğini ve görevlerine yeniden başlayacağını teyit etti.

Öte yandan Suriye Hükümeti ile SDG, Fırat'ın doğusunun siyasi ve askeri haritasını yeniden şekillendiren kapsamlı bir anlaşmaya vardı.

Anlaşma; acil ateşkes ilan edilmesini, SDG güçlerinin Suriye ordusuna entegrasyonunu ve petrol sahalarının Şam yönetimine devredilmesini öngörüyor.