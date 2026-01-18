Suriye Savunma Bakanlığı: Tüm cephelerde ateşkes yürürlüğe girdi

4 saat önce

Suriye Savunma Bakanlığı, Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan yeni anlaşmanın uygulanması kapsamında, tüm cephelerde çatışmaların tamamen durdurulduğunu ve ateşkes ilan edildiğini resmen duyurdu.

Bakanlık tarafından 18 Ocak 2026 Pazar günü yayımlanan bildiride, Cumhurbaşkanlığı ile SDG arasındaki anlaşmanın ardından hayata geçirilecek askeri prosedürlerin detaylarına yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devlet Başkanı Ahmed Şaraa ile Mazlum Abdi arasında varılan mutabakat temelinde; tüm cephelerde ateşkesin sağlandığını ve çatışma bölgelerinde askeri ve savaş faaliyetlerinin kapsamlı bir şekilde durdurularak yürürlüğe girdiğini ilan ediyoruz."

Savunma Bakanlığı, atılan bu adımın amacının; "bölge sakinlerinin evlerine geri dönmesi için güvenli koridorların açılmasına hazırlık yapmak ve devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet görevlerini ifa etmek üzere geri dönüşüne zemin hazırlamak" olduğunu belirtti.

Bildirinin devamında Suriye Arap Ordusu mensuplarına seslenilerek şu talimatlar verildi:

"Suriye Arap Ordusu mensuplarını; özellikle vatandaşların can güvenliğinin sağlanması, mal ve mülklerinin muhafaza edilmesi ile ülkenin güvenlik ve istikrarının korunması görevlerinde üst düzey ve örnek bir sorumluluk bilinciyle hareket etmeye çağırıyoruz."