Hakan Fidan: Suriye'nin birliği bizim için çok önemli

3 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin birliği ve bütünlüğünün Türkiye için çok önemli olduğunu ve bu birliğin bozulmasına izin vermeyeceklerini belirtirken, ülkedeki tüm toplulukların haklarının korunması gerektiğini söyledi.

Hakan Fidan, Davos'ta gerçekleştirilen Barış Kurulu imza töreni sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Suriye’nin bütünlüğü bizim için önemli. Suriyeliler için başta önemli, bölge için önemli.” diyen Hakan Fidan, “Son 14 yılını bir iç savaşla geçirmiş, parçalanmayla geçirmiş. Etrafındaki ülkelere terör ve mülteci ihraç eden bir ülkeden, şu anda bütünlüğe evrilen, mültecileri geri alan ve terörü durduran bir Suriye’ye evrilmek gerçekten bölgemiz için mucize niteliğinde bir husus.” değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin birliği ve bütünlüğünün Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizen Bakan Fidan, ülkede özellikle Kürtlerin, Alevilerin, Yezidilerin, Türkmenler başta olmak üzere bütün etnisitelerin, inançların haklarının korunması gerektiğini söyledi.

Fakan Fidan, “Herkes kendi kimliğiyle gurur duymalı ama Suriye vatandaşlığı altında da birleşmeli ve Suriye’ye gereken bütün katkıyı vermeli. Bu, bölgemiz için de bir barış unsurudur; Suriye için de.” dedi.

Türkiye’nin menfaatini korumaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Fidan, Gazze Barış Kuruluna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Barış Kurulu, birçok ülkenin bir araya gelerek farklı görüşlerini gerçekten uyumlaştırmaya çalıştığı bir yer. Bu uyumlaştırma kolay bir iş değil. Çok ciddi bir diplomatik müzakereyi ve mücadeleyi beraberinde getiriyor. Şimdi alanda olan kavganın biz artık müzakere masasına taşındığına şahit oluyoruz. Burada tabii Barış Kurulu’yla beraber atılması gereken çok fazla adım var. Bugün, az önce ilk dar toplantımızı da yaptık. Burada, ne türden özellikle insani yardımların girmesi için adımlar atılması gerekiyor? Çalışmaya başlayan Filistinlilerden müteşekkil komitenin de ne türden ilk icraatları hayata geçirmesi gerekiyor? Bunları şu anda masaya yatırdık. Bunlar oldukça tabii somut konular; hayata geçtikçe gerek insani yardımlar konusunda, gerek diğer hususlarda Barış Kurulu’nun ben daha kıymetli bir hâl alacağını düşünüyorum."

Halep'te Suriye Arap Ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yaklaşık bir aydır süren gerginlik sona erdi. 22 Aralık 2025'te Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahalleleri kırsalında başlayan aralıklı çatışmalar, dün gece (22 Ocak 2026) varılan anlaşmayla durdu.

Yerel kanaat önderleri ve tarafların arabuluculuğunda sağlanan ateşkes kapsamında, bugün söz konusu mahallelere giden yolların yeniden trafiğe açılması bekleniyor.