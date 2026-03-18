CENTCOM: İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki füze mevzileri “sığınak delici” bombalarla vuruldu

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamaya göre Amerikan kuvvetleri İran’a ait stratejik hedeflere yönelik ağır bir hava operasyonu düzenledi. Operasyonda, her biri 5 bin libre (yaklaşık 2 bin 270 kg) ağırlığında olan ve "sığınak delici" (bunker buster) olarak bilinen özel mühimmatlar kullanıldı.

Saldırının, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyı şeridinde konuşlandırılan İran füze mevzilerini hedef aldığı belirtildi.

CENTCOM, söz konusu gemisavar füzelerin, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki uluslararası seyrüsefer güvenliği için "doğrudan tehdit" oluşturduğunu vurguladı.

Askeri uzmanlar, bu denli ağır mühimmatların kullanılmasının operasyonun derinliği hakkında ipucu verdiğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre 5 bin librelik bombaların tercih edilmesi, hedef alınan noktaların ya yerin derinliklerinde inşa edildiğini ya da standart bombalarla imha edilemeyecek kadar güçlü bir zırh ve beton yapıyla korunduğunu gösteriyor.

Küresel petrol ticaretinin ana damarı olan Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik endişeleri artarken, ABD’nin bu son hamlesi bölgedeki askeri gerilimi yeni bir boyuta taşıdı. Uluslararası toplum, enerji koridorunun kapanma ihtimaline karşı gelişmeleri endişeyle takip ediyor.