Joshua Harris, Mesrur Barzani'yi çeşitli sektörlerdeki reformlarından dolayı tebrik etti

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris, ikili ilişkilerin gelişimi ve ülkedeki genel durumu görüştü.

Başbakan Barzani, 18 Şubat 2026 Çarşamba akşamı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris'i kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede her iki taraf da, Irak'ta anayasaya, federal sisteme, kurumlara ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarına saygı temelinde, ayrım gözetmeksizin tüm Irak vatandaşlarına hizmet eden güçlü bir hükümet kurulması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede ayrıca Kürdistan Bölgesi Hükümetinin güçlü ve kapsamlı bir kabinesinin kurulmasının önemi vurgulandı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Başbakan Barzani'yi çeşitli sektörlerdeki reformlarından dolayı tebrik etti.