Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın ana mağduru Irak oldu

2 saat önce

İran’ın stratejik Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla birlikte, Irak’ın günlük petrol üretimi 4 milyon 300 bin varilden 1 milyon 300 bin varile geriledi. Dünya petrol trafiğinin yaklaşık %20’sinin geçtiği bu kritik güzergahtaki tıkanma, küresel piyasalarda sarsıntıya neden oldu.

Ekonomi raporlarına göre Irak ham petrolündeki bu büyük kesinti, Çin’deki dev rafinerileri operasyonlarını yavaşlatmaya veya bazı üretim hatlarını tamamen durdurmaya zorladı.

Oluşan açığı kapatmak isteyen enerji şirketleri, rotayı Afrika ve Latin Amerika gibi alternatif kaynaklara çevirdi.

Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik riskleri sadece sevkiyatı değil, maliyetleri de vurdu. Petrol tankerlerinin nakliye ve sigorta masraflarındaki artış, petrokimya ürünlerinin fiyatlarına doğrudan yansıdı.

Boğazın kapatılmasından bu yana Irak’ın petrol ihracatında günlük en az 800 bin varillik bir düşüş yaşanırken; bu durum başta Çin olmak üzere Asya’daki rafineriler ve petrokimya şirketleri için milyarlarca dolarlık doğrudan zarar anlamına geliyor.