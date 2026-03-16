Beyaz Saray: İran'ın saldırıları %90 azaldı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'da 7 binden fazla askeri hedefi vurduklarını ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden ulaşıma açma çabalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bugün (16 Mart 2026 Pazartesi) basın açıklamasında bulunarak, gündemdeki konulara değindi.

Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı meselesine ilişkin birçok ülke lideriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Karoline Leavitt, bu kapsamda ABD'nin, NATO müttefiklerine duruma müdahale etmeleri ve boğazın açılması sürecine katılmaları çağrısında bulunduğunu ifade etti.

İran ile Umman arasında yer alan dar bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'ndan küresel petrol tedarikinin yüzde 20'si geçiyor.

Beyaz Saray Sözcüsü, ABD'nin İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmaya ve deniz kuvvetlerini yok etmeye devam ettiğine dikkat çekerek, İran deniz kuvvetlerinin düzenlediği saldırıların yüzde 90 oranında azaldığını vurguladı.

Öte yandan Karoline Leavitt, şu ana kadar İran toprakları içinde 7 binden fazla askeri hedefi vurduklarını kaydetti.

Leavitt açıklamalarının sonunda, ABD Başkanı'nın tamamen İran'a karşı yürütülen “Destansı Öfke” operasyonunun başarısının devamına odaklandığını dile getirdi.