JD Vance: İran ile müzakerelerde ilerleme var

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’ın yer altındaki zenginleştirilmiş uranyumunun imha edilmesi konusunun çok fazla teknik detay barındırması ve zaman alması nedeniyle, anlaşmaya varılacağına dair %100 garanti veremediklerini bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance yaptığı açıklamada, İran ile yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığını ve karşılıklı oturup meseleleri müzakere edebilecekleri bir aşamaya geldiklerini kaydederken, kesin bir anlaşma sağlanacağına dair şimdiden %100 garanti veremeyeceklerinin altını çizdi.

Müzakerelerde çok fazla teknik detay bulunduğunu ve anlaşma için kesin bir tarih ilan edemeyeceklerini belirten Vance, İran'ın yer altında sakladığı uranyumun tespit edilip imha edilmesinin ciddi bir zaman gerektirdiğini, bu nedenle anlaşmanın ayrıntıları için sabırlı olunması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bizim asıl istediğimiz, müzakereler için başarılı bir çerçeve oluşturmaktır. Üzerinde durmamız gereken ve zaman alacak bazı kritik detaylar var örneğin, yerin derinliklerinde bulunan zenginleştirilmiş uranyuma nasıl erişileceği ve bunun nasıl imha edileceği gibi konular bunlardan bazılarıdır."

"Anlaşmaya varacağımıza dair bir hisse sahibim ve bu anlaşmanın Amerikan halkının çıkarına olacak şekilde sonuçlanmasını istiyoruz.” diyen Vance, “Eğer uzlaşı sağlanırsa, Hürmüz Boğazı trafiğe açılacak ve İran'ın nükleer programını çok uzun bir süreliğine geriletmiş olacağız." dedi.

İran askeri kanadının operasyonlarda ağır darbeler aldığını da sözlerine ekleyen Vance, buna rağmen Washington'ın İran'a karşı yürüttüğü savaşta henüz nihai hedefine ulaşmadığını belirtti.