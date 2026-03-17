Körfez ülkelerinden Trump yönetimine net mesaj: Operasyonlar durmasın

1 saat önce

Körfez ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine gönderdikleri sert mesajda, İran'ın askeri kapasitesi tamamen etkisiz hale getirilene kadar askeri operasyonların durdurulmaması gerektiğini vurguladı.

Reuters’te 17 Mart 2026 Salı günü yer alan habere göre bölgede tırmanan gerilim ve devam eden savaşın ortasında Körfez ülkeleri radikal bir tutum değişikliğine gitti. Bölge başkentleri, Tahran'a yönelik askeri saldırıların devam etmesi ve hatta dozunun artırılması yönünde Washington’ı teşvik ediyor.

Haberde yer alan bilgilere göre bölge liderleri, İran'ın saldırılarını ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini engelleme girişimlerini "tüm kırmızı çizgilerin aşılması" olarak nitelendiriyor.

Savaşın 18. gününde Körfez'in mesajı net:

“İran'ın askeri gücüne telafisi mümkün olmayan bir darbe indirilmelidir. Aksi takdirde Tahran'ın özellikle enerji sektörü ve ekonomik altyapıya yönelik tehditlerinin sürmesinden endişe ediliyor.”

Reuters'a konuşan üç Körfez yetkilisi, şu aşamada bir ateşkes ilan edilmesine sıcak bakmadıklarını belirtti. Yetkililer, İran'ın askeri kapasitesinin korunmasının, bölgenin can damarı olan petrol üretimi ve ekonomik istikrar için kalıcı bir tehdit oluşturacağını savunuyor.

Batılı diplomatlar ve Körfez kaynakları, ABD yönetiminin bölge ülkelerine operasyonlara aktif katılım sağlama konusunda baskı yaptığını belirtiyor. Washington, bu adımla operasyona uluslararası meşruiyet kazandırmayı ve İran'a karşı birleşik bir cephe sergilemeyi hedefliyor.

Körfez Araştırma Merkezi Başkanı Abdulaziz Sager, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede:

"Başlangıçta savaşa karşı çıkılıyordu ancak İran Körfez ülkelerine saldırmaya başlayınca 'düşman' haline geldi. Artık Tahran’ın kapasitesine öldürücü darbe indirmekten başka bir seçenek olmadığı konusunda genel bir kanı var." dedi.

Son haftalarda İran'ın füze ve İHA'larla havalimanlarını, limanları ve petrol tesislerini hedef alması, bölgenin istikrar imajına büyük darbe vurdu. Uzmanlar, bu durumun yatırım ve turizm sektörlerini doğrudan etkilediğini vurguluyor.

Washington'ın baskılarına rağmen Körfez ülkeleri, Tahran'ın misilleme yapma ihtimalinden çekindikleri için henüz savaşa doğrudan dahil olmadı. Ayrıca Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi 6 ülke arasında ortak bir askeri adım atılması konusunda henüz tam bir mutabakat sağlanmış değil.

BAE makamları gerilimin daha fazla tırmanmasını istemediklerini ancak meşru müdafaa haklarının saklı olduğunu belirtirken; ABD ise İran ordusuna ağır hasar verildiğini ve bölgesel ortaklarla koordinasyonun sürdüğünü ifade ediyor.