Kuveyt'te Hizbullah operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı

Kuveyt İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Busalib, Lübnan Hizbullahı ile bağlantılı oldukları şüphesiyle 16 Kuveyt ve Lübnan vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.

Sözcü Busalib’in aktardığı bilgilere göre yürütülen güvenlik soruşturmaları ve takipler sonucunda, terörist grupların arkasında organize bir plan olduğu ortaya çıkarıldı. Söz konusu grubun hedefinin, ülkede istikrarı bozmak ve kaos ortamı yaratmak olduğu belirtildi.

Nasır Busalib, operasyon kapsamında suikast amaçlı kullanılan çok sayıda cihaz, silah ve askeri mühimmat ile aramalar sonucunda; İHA’lar (drone), terör örgütü sembolleri, haritalar, uyuşturucu maddeler, nakit para ve askeri eğitim için kullanılan özel silahların ele geçirildiğini aktardı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, şüpheliler hakkındaki yasal işlemlerin devam ettiğini ve soruşturma aşamasının tamamlanması için kısa süre içinde savcılığa sevk edileceklerini ifade etti.

Busalib, güvenlik güçlerinin, terör hücresiyle bağlantılı diğer kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Bu kritik güvenlik gelişmesi, bölgenin ABD ve İsrail ile İran ve bağlı gruplar arasında yaşanan şiddetli bir savaşın ortasında olduğu bir dönemde yaşandı. Savaşın başlamasından bu yana Kuveyt, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun düzenli füze ve İHA saldırılarının hedefi haline gelmiş durumda.

Kuveyt’in enerji altyapısına ve petrol tesislerine ciddi zarar veren bu saldırıların ardından, 16 kişinin gözaltına alınması "Tahran lehine bir iç cephe oluşturulmasını engelleme hamlesi" olarak değerlendiriliyor.

ABD ve İsrail daha önce yaptıkları uyarılarda, İran’ın Washington müttefiklerine baskı kurmak ve güvenliği sarsmak amacıyla Körfez ülkelerindeki uyuyan hücrelerini harekete geçirmeye çalıştığını belirtmişti.