İran Dışişleri Bakanı: Savaşın etkileri dünyayı saracak

İran ile İsrail-ABD arasındaki savaşın 19. gününde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’den kritik bir uyarı geldi. Arakçi, bu savaşın sonuçlarının sadece bölgeyle sınırlı kalmayacağını, tüm dünyayı etkileyeceğini savundu.

Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Arakçi, "Savaşın küresel yansımaları henüz yeni başladı. Bu dalga; zenginlik, din veya ırk ayrımı gözetmeksizin herkesi vuracak." ifadelerini kullandı.

Arakçi paylaşımına, savaşı protesto etmek amacıyla görevinden istifa eden üst düzey bir Amerikalı terörle mücadele yetkilisinin istifa mektubunu da ekledi.

İranlı Bakan, Batılı yetkililer arasında savaşa karşı seslerin yükseldiğini belirterek, uluslararası toplumu bu haksız savaşa karşı benzer bir duruş sergilemeye çağırdı.

Bu açıklamalar, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani'nin öldürülmesinin ardından İran ordusunun "sert intikam" tehditleri savurduğu bir dönemde geldi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki askeri operasyonlardan çekilmek için henüz erken olduğunu ancak bunun "çok yakın bir gelecekte" gerçekleşeceğini söyledi.

Trump, ABD güçlerinin İran’ın hava, füze ve deniz kapasitesini büyük ölçüde çökerttiğini iddia etti.

28 Şubat’ta başlayan savaştan bu yana İsrail ve ABD, İran’daki askeri üslere ve füze fırlatma rampalarına yönelik binlerce hava saldırısı düzenledi. İsrail, aynı zamanda rejimi sarsmak amacıyla İran’ın birçok üst düzey siyasi ve askeri liderine suikast düzenledi.

Tahran ise bu saldırılara karşılık olarak İsrail, Körfez ülkeleri ve bölgedeki ABD üslerini hedef alan yüzlerce füze ve insansız hava aracı (İHA) ile misilleme yapmaya devam ediyor.