Mücteba Hamaney'den Laricani için taziye mesajı

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail’in hava saldırısıyla ölümü üzerine yaptığı açıklamada "sorumlu katillerin bedel ödeyeceğini" belirtti.

Hamaney, X sosyal medya hesabından, Laricini'nin ölümü dolayısıyla bir taziye mesajı paylaştı.

Laricani’nin ailesine taziyelerini ileten Hamaney, dökülen her kanın sistemi daha da güçlendireceğini belirtti.

Hamaney, "Elbette her kanın bir bedeli vardır. Şehitlerin suçlu katilleri bu bedeli çok yakında ödeyecektir.” ifadelerini kullandı.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, 17 Mart 2026 Salı günü, yaptığı açıklamada, Ali Laricani'nin ABD-İsrail ortak saldırısında öldürüldüğünü bildirmişti.