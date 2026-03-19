İsrail, Hazar Denizi'nde İran gemilerine saldırdı

İsrail ordusu, Hazar Denizi'ndeki İran donanmasına ait 5 gemiyi hava saldırısıyla hedef aldı.

İsrail ordusu, X sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoda, "İsrail Hava Kuvvetleri, İran Devrim Muhafızlarının kapasitesini yok etmeye devam ediyor." dedi.

Açıklamada, İsrail hava kuvvetlerinin dün (19 Mart 2026 Çarşamba) Sine Havalimanında Devrim Muhafızlarına ait helikopteri tespit ettiği ve derhal hedef aldığı belirtildi.

Axios haber sitesi ise İsrail saldırılarının sadece karayla sınırlı olmadığını, İran donanmasını da hedef aldığını bildirdi.

Kaynak, İsrail'in Hazar Denizi'ndeki İran donanmasına ait 5 gemiyi hava hedef aldığını kaydetti.