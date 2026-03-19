Hürmüz Boğazı’nda büyük tıkanma: Kapasite %5’e düştü

Global Firepost, Orta Doğu’da tırmanan gerilim sonrası Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemi trafiği durma noktasına geldiğini belirtirken, çatışmaların başlangıcından bu yana boğazdan sadece 90 geminin geçiş yapabildiğini bildirdi.

Çatışmaların başlangıcından bu yana Hürmüz Boğazı’ndan geçen 90 geminin sadece 65’inin yakıt taşıyan tankerlerden oluştuğu, bu gemilerin bir kısmının ABD ve AB yaptırım listesinde olduğu kaydedildi.

İran resmi olarak boğazı kapattığını duyurmasa da bölgedeki saldırı riski nedeniyle küresel nakliye devleri rotalarını değiştirdi. Bu durum, stratejik su yolunun kapasitesinin %95 oranında devre dışı kalmasına neden oldu.

İran’ın, "Güney Pars" gaz sahasına yapılan saldırılara misilleme olarak Körfez ülkelerinin enerji altyapısına düzenlediği füze ve drone saldırıları, piyasaları sarstı. Mart 2026 itibarıyla küresel petrol fiyatları varil başına 110 doların üzerine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nı yeniden güvenli bir şekilde trafiğe açmak için uluslararası bir koalisyon kurma çalışmalarına başladı. Trump’ın, deniz trafiğini korumak ve İran’ın stratejik su yolu üzerindeki hegemonyasını kırmak amacıyla Pentagon’a acil askeri plan hazırlatması için baskı yaptığı bildirildi.

Savaş öncesi verilere göre Hürmüz Boğazı, dünya enerji arzının bel kemiği konumundaydı. İran savaşı patlak vermeden önce, bu boğazdan günde yaklaşık 20 ila 21 milyon varil petrol geçiyordu; bu miktar, dünyada tüketilen toplam petrolün yaklaşık %20 ile %30'una tekabül etmektedir.

Dünyadaki sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) büyük bir bölümü, özellikle de Katar'ın üretimi, bu boğaz aracılığıyla dünya pazarlarına sevkediliyordu. Genel olarak Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve İran'ın petrol ve gazı bu stratejik güzergâh üzerinden taşınmaktadır.