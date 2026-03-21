ABD’den Orta Doğu’ya yeni sevkiyat: 5 bin asker gönderiliyor

ABD'nin, Orta Doğu’ya yaklaşık 5 bine kadar asker göndermeyi planlanladığı iddia edildi.

Fox News'un haberine göre yaklaşık 4500 bir amfibi çıkarma görev grubu ile ona bağlı deniz piyade seferi birliğinin Orta Doğu'ya gönderileceği ifade edildi.

Kanal, "Askerleri taşıyan gemilerin Pasifik Okyanusu'nu geçerek Orta Doğu'ya doğru ilerlediğini kaydetti. Bu hamle, Wall Street Journal'ın daha önce ABD'nin bölgeye 2000'den fazla deniz piyadesi ve üç savaş gemisi daha gönderdiğini bildirmesinin ardından geldi.

CBS News ise bilgili kaynaklara dayanarak, Pentagon'un özellikle Hark Adası'nda olmak üzere İran topraklarında kara kuvvetlerinin olası konuşlandırılması için ayrıntılı bir plan hazırladığını belirtti.

Bu gelişmeler, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana İran topraklarındaki hedeflere bir dizi saldırı düzenlemesinin ve İran'ın da buna karşılık İsrail'e ve Orta Doğu'daki ABD askeri üslerine saldırmasının ardından geldi.