Suudi Arabistan: Riyad üç balistik füze ile hedef alındı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, başkent Riyad'ın yeni bir füze saldırısına maruz kaldığını duyurdu. Misilleme olarak Riyad yönetimi, bir dizi İranlı diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Suudi Arabistan'ı hedef almaya devam ettiği ve son gelişmede başkent Riyad'ın 3 balistik füze ile hedef alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre füzelerden biri hava savunma sistemleri tarafından imha edilirken, diğer iki füze şehrin çevresindeki çöl alanlarına düştü.

Resmi veriler, ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta İran’a yönelik başlattığı ortak operasyonlardan bu yana Tahran'ın, Suudi Arabistan topraklarına yaklaşık 440 insansız hava aracı (İHA) ve 40 füze fırlattığını gösteriyor.

Bu saldırılara diplomatik bir tepki olarak Suudi hükümeti, İran Büyükelçiliğinde görevli 5 diplomat ve personelin ülkeyi terk etmesi talimatını verdi.

Bu gelişmeler, İran ile uluslararası koalisyon arasındaki savaş nedeniyle bölgesel gerilimin tehlikeli bir boyuta ulaştığı ve bölge ülkelerinin altyapılarına yönelik saldırıların devam ettiği bir dönemde yaşanıyor.