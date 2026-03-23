ABD-İsrail ve İran savaşında bilanço ağırlaşıyor

ABD ve İsrail'in saldırıları İran'ın misillemesiyle devam eden savaşta her geçen saat bilanço ağırlaşıyor.

28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in, nükleer müzakereler sürerken İran ’a yönelik başlattığı saldırılarla başlayan çatışma 24’üncü gününde devam ediyor.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nın (HRANA), bugün (23 Mart 2026 Pazartesi) yaptığı açıklamaya göre 28 Şubat'tan bu yana Orta Doğu'da binlerce insan öldü ve yaralandı.

İran

İran'daki ölü sayısı 3200'e ulaştı. İstatistiklere göre bunların 1406'sı sivil, 210'u ise çocuk. İranlı yetkililer ölü sayısını 1332 olarak açıkladı; bu da saha kaynakları ve resmi açıklamalar arasında önemli bir fark olduğunu gösteriyor.

Lübnan

Lübnanlı yetkililer, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında 1290 kişinin öldüğünü açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSG) göre saldırılar nedeniyle 100'den fazla çocuk hayatını kaybetti.

Irak

Sağlık kaynaklarına göre Irak'ta çoğunluğu Haşdi Şabi üyesi olmak üzere en az 60 kişi öldü. Ayrı bir olayda, bir ABD askeri uçağının düşmesi sonucu altı personel hayatını kaybetti.

İsrail

İsrail acil servisleri, İran'ın düzenlediği saldırılarında 15 sivilin öldüğünü bildirdi. İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyinde iki askerin öldüğünü doğruladı. Batı Şeria'da ise dört Filistinli kadın İran roketiyle öldürüldü.

ABD

Pentagon'dan yapılan açıklamada, savaşın başlamasından bu yana 13 ABD askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kuveyt

Kuveyt yetkilileri, ülkede altı kişinin öldürüldüğünü açıkladı.