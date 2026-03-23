Lübnan Başbakanı: Hizbullah eylemlerini doğrudan İran Devrim Muhafızları yönetiyor

2 saat önce

Lübnan Başbakanı Nevaf Selam, İran İslam Devrim Muhafızları subaylarının Hizbullah'ın operasyonlarını yönlendirdiğini söyledi.

Başbakan Selam, bugün (23 Mart 2026 Pazartesi), Al Arabiya'ya verdiği röportajda, Hizbullah'ı İsrail'e roket atarak Lübnan'ı çatışmanın içine sürüklemekle eleştirdi.

Ülkede Hizbullah'ın eylemlerini doğrudan İran Devrim Muhafızları'nın yönettiğini iddia eden Lübnan Başbakanı, "Bu savaşın Hamaney'in öldürülmesine misilleme olduğu ilan edildi. Bu da bu savaşın bize dayatıldığı anlamına geliyor." dedi.

Selam, bu ayın başlarında İran yapımı bir drone'un Kıbrıs'taki bir İngiliz üssünü vurduğu olaya atıfta bulunarak, saldırının Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirildiğini savundu. Selam, "Devrim Muhafızları'nın Lübnan'da bulunduğunu ve askeri operasyonu yönettiğini" söyledi. Selam, "Bu kişiler sahte pasaport düzenledi ve ülkeye yasa dışı yollarla girdi." diye ekledi.

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışma, Hizbullah'ın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında İran dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesine karşılık olarak İsrail'e birkaç füze fırlatmasının ardından patlak verdi.

Buna karşılık İsrail, özellikle Lübnan'ın güneyine, büyük çaplı hava saldırıları düzenledi. Artan gerilimler, bir milyondan fazla kişinin yerinden olmasına neden oldu.