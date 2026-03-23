Trump: İran ile çok iyi görüşmeler yaptık

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bu ülkenin enerji tesislerine yönelik askeri saldırıların 5 gün süreyle ertelenmesi talimatını verdiğini söyledi.

Donald Trump, 23 Mart 2026 Pazartesi günü, "Truth Social" adlı sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı mesajda; Washington ve Tahran'ın, çatışmaları kalıcı olarak çözmek ve Orta Doğu'daki düşmanlığı sona erdirmek amacıyla son 2 günde derin ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurdu.

Trump, görüşmelerin olumlu havasına ve bu hafta boyunca sürecek olan devam etme kararına dayanarak, ABD Savaş Bakanlığına, İran'ın enerji santrallerine ve ekonomik altyapısına yönelik tüm askeri saldırıları durdurma talimatı verdiğini bildirdi.

ABD Başkanı ayrıca, bu geçici durdurmanın sadece 5 gün süreceğini ve iki ülke arasında devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olduğunu belirtti.

Şu ana kadar hiçbir İranlı yetkili, ABD Başkanı'nın bu açıklamalarına ilişkin bir beyanat veya değerlendirmede bulunmadı.