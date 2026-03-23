İsmail Bekayi: ABD ile herhangi bir müzakere gerçekleştirilmedi

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekayi, aracı ülkeler vasıtasıyla ABD'den müzakere yapılması ve savaşın sona erdirilmesine yönelik mesajlar aldıklarını doğruladı.

Tahran, mesaj alışverişi yapılmasına rağmen Washington ile doğrudan bir müzakere gerçekleştirilmediğini vurguluyor ve ülkenin enerji altyapısına yapılacak herhangi bir saldırının "derhal ve kararlı" bir yanıtla karşılanacağı konusunda uyarıda bulunuyor.

Sözcü İsmail Bekayi, 23 Mart 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz birkaç gün içinde, bazı dost ve müttefik ülkeler aracılığıyla ABD'nin savaşı sona erdirmek amacıyla müzakere talep ettiği mesajlar bize ulaştı." dedi.

Bekayi, İslam Cumhuriyeti'nin bu mesajlara uygun bir şekilde ve kendi temel duruşu çerçevesinde yanıt verdiğini belirtti.

Tahran'ın verdiği yanıtlarda İran'ın enerji ve elektrik altyapısına yönelik her türlü saldırının tehlikeli sonuçları olacağı konusunda ABD tarafına sert uyarılarda bulunduğunu vurgulayan Bekayi, "İran'ın enerji altyapısına karşı yapılacak her türlü askeri eylemin, silahlı kuvvetlerimizin kesin, derhal ve etkili bir yanıtıyla karşılaşacağını açıkça bildirdik." diye konuştu.

Tahran ve Washington arasında doğrudan müzakere yapıldığına dair söylentilerle ilgili olarak Bekayi, bu haberleri kesin bir dille reddederek ABD ile hiçbir şekilde görüşme veya müzakere gerçekleştirmediklerini ifade etti.

İsmail Bekayi açıklamasının sonunda, İran İslam Cumhuriyeti'nin Hürmüz Boğazı meselesi ve savaşın sona erdirilmesi için daha önce belirlenen şartlar konusundaki tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını ve bu duruşun aynen korunduğunu yineledi.