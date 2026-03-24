Suudi Arabistan: 30 İHA havada imha edildi

Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetleri, bölgedeki savaşın 25. gününde, ülkenin doğu vilayetini hedef alan 30 İHA’yı engelleyerek imha ettiklerini duyurdu.

Bu yeni saldırı dalgası, Suudi Arabistan'ın dün bir dizi füze ve İHA saldırısına maruz kaldığı bir dönemde gerçekleşti.

Askeri kaynaklara göre dün, Riyad şehrine üç balistik füze fırlatıldı; bunlardan biri havada imha edilirken diğer iki füze boş ve yerleşim olmayan bir alana düştü. Yine dün, doğu vilayetinde yedi İHA daha savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Bu saldırılara tepki olarak Suudi Arabistan Krallığı bir mesaj yayımladı.

Mesajda, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesi uyarınca; toprak bütünlüğünü, vatandaşlarının, sakinlerinin ve çıkarlarının güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri almanın meşru hak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ülkenin havasını ve toprağını korumada, ulusal servete zarar verecek her türlü tehdidi yok etmede tereddüt edilmeyeceği de yinelendi.