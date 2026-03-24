Pakistan: ABD-İran görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazırız

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "ABD ve İran'ın onayı şartıyla, Pakistan, devam eden çatışmanın kapsamlı bir şekilde çözümü için anlamlı ve sonuçlandırıcı görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır." dedi.

Başbakan Şerif, bugün (24 Mart 2026 Salı), X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Orta Doğu'daki savaşı sona erdirmek için yürütülen diyalog çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Bu çabalar, bölgede ve ötesinde barış ve istikrarın sağlanması amacıyla yürütülmektedir. ABD ve İran'ın onayı şartıyla, Pakistan, devam eden çatışmanın kapsamlı bir şekilde çözümü için anlamlı ve sonuçlandırıcı görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır ve onur duyacaktır."