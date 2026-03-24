Brett McGurk: Peşmerge dünyayı DAİŞ'ten kurtardı

1 saat önce

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Peşmerge güçleri ve Kürt halkıyla tam dayanışmasını ifade ederek, Washington ile Peşmerge arasındaki uzun süreli stratejik ortaklığın altını çizdi.

Brett McGurk, bugün (24 Mart 2026 Salı) X sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajda, Peşmerge güçlerinin küresel güvenliği korumada tarihi bir rol oynadığını vurguladı.

ABD'li yetkili mesajında, "Dünyayı DAİŞ'ten kurtaran Peşmerge, şimdi İran'ın balistik füze saldırısı altında." ifadesini kullandı.

Saldırı sonucu bölgede yaşanan can kayıpları nedeniyle Kürt dostlarına başsağlığı dileklerini ilettiğini belirten McGurk, "ABD, son yıllarda Peşmerge güçleriyle yaptığı iş birliği ve ortaklıktan memnuniyet duymaktadır." dedi.

24 Mart 2026 Salı günü sabaha karşı, İran tarafından fırlatılan 6 balistik füze, Soran bölgesinde bulunan Peşmerge 7. Piyade Tümeni (1. Bölge) ve 5. Piyade Tümeni karargahlarını hedef almıştı.

Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucunda 6 kahraman Peşmerge’nin şehit olduğunu, 30’unun ise yaralandığını açıklamıştı.