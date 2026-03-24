İsrail, Beyrut’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırıyor

Lübnan'daki durum daha fazla karmaşaya doğru ilerlerken, İsrail de Beyrut'un kalbi ile ülkenin güneyine yönelik hava saldırılarını artırdı.

Bu sabah, İsrail ordusu Beyrut'ta Hizbullah'ın ana kalesi olarak kabul edilen "Dahiye" bölgesindeki 7 mahallenin sakinlerine acil bir uyarıda bulunarak evlerini derhal terk etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Hizbullah'ın askeri altyapısına yönelik saldırılarını güçlendireceklerini ve amaçlarının sivillere zarar vermek olmadığını açıkladı.

Aynı zamanda Lübnan'ın güneyinde, İsrail'in hava saldırıları can kayıplarına yol açtı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, "Habbuş" kasabasının bombalanması sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Lübnan Ulusal Ajansı da "Adlun" kasabası ile Sayda yakınlarındaki Filistinli mültecilerin kaldığı "Miye w Miye" kampına düzenlenen diğer iki saldırıda en az 6 kişinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Beklenmedik bir siyasi gelişme olarak Lübnan Hükümeti, İran'ın Beyrut'a atanan büyükelçisi "Muhammed Rıza Şeybani"nin güvenoyunu geri çekme kararı aldı ve onu "istenmeyen kişi" ilan etti. Lübnan, Şeybani'ye ülke topraklarını terk etmesi için önümüzdeki pazar gününe kadar süre tanıdı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, bu kararın gerekçesini Tahran'ın diplomatik teamülleri ihlal etmesine bağladı. Ayrıca Lübnan, Tahran'daki büyükelçisi Ahmed Suveydan'ı istişarelerde bulunmak üzere ve bir protesto göstergesi olarak geri çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Lübnan'ın İran büyükelçisini sınır dışı etme kararını memnuniyetle karşılayarak bunu haklı ve gerekli bir adım olarak nitelendirdi.

Sa'ar, "Bu, Hizbullah aracılığıyla Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmekten sorumlu olan devlete karşı doğru bir tutumdur." dedi ve Lübnan Hükümetine Hizbullah'a karşı daha pratik adımlar atması çağrısında bulundu.

Bu gelişmeler; (Kefra, Arabsalim ve Kefr Dunin) gibi Lübnan'ın güneyindeki farklı bölgelerin İsrail savaş uçakları tarafından sürekli ve yoğun bombardıman altında tutulduğu bir dönemde yaşanıyor.