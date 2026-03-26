İtalya’nın Erbil Başkonsolosluğundan şehit Peşmergeler için taziye mesajı

Erbil’deki İtalya Konsolosluğu, şehit Peşmergelerin ailelerine ve Kürdistan Bölgesi’ne taziyelerini sunarak, bu Peşmergelerin fedakarlıklarının unutulmayacağını ve dualarının yaralılarla olduğunu belirtti.

İtalya'nın Erbil Genel Konsolosluğu, 25 Mart 2026 Perşembe günü İran saldırısında şehit olan ve yaralanan Peşmergeler için mesaj yayınladı.

Açıklamada, İran saldırısında şehit olan altı Peşmerge'nin ailelerine, Kürdistan halkına ve Kürdistan Bölgesi yetkililerine başsağlığı dilendi.

İtalya Konsolosluğu mesajında, "Bu büyük keder ve üzüntü anında; cesaret, fedakarlık ve görev bilinciyle hizmet eden bu adamların yasını paylaşıyoruz." ifadesine yer verdi.

Ayrıca açıklamada, bu Peşmergelerin fedakarlıklarının asla unutulmayacağı vurgulanırken, yaralılar için acil ve tam şifa dileklerinde bulunuldu.

Ne olmuştu?

24 Mart 2026 Salı günü sabaha karşı, İran tarafından fırlatılan 6 balistik füze, Soran bölgesinde bulunan Peşmerge 7. Piyade Tümeni (1. Bölge) ve 5. Piyade Tümeni karargahlarını hedef almıştı.

Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucunda 6 kahraman Peşmerge’nin şehit olduğunu, 30’unun ise yaralandığını açıklamıştı.