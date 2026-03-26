Uluslararası toplumdan İran’a: Saldırıları derhal durdurun

Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliğini yeniden tesis etmek amacıyla hazırlanan uluslararası karar taslağında, İran’dan tüm saldırılarını derhal durdurması talep edildi.

Söz konusu yasa tasarısı, boğaz ve çevresinde seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına almak için "gerekli tüm araçların kullanılmasına" atıfta bulunuyor. Bu ifade, diplomatik dilde Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 7. Bölümü uyarınca askeri güce başvurma olasılığı anlamına geliyor.

Reuters ajansı tarafından yayınlanan taslak metne göre; İran’ın eylemleri uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit olarak nitelendiriliyor. Taslak, ticari gemilere yönelik saldırıların derhal durdurulmasını talep ederken, yaptırım uygulanması da dahil olmak üzere daha ileri adımların atılmasına kapı aralıyor.

Öte yandan Fransa, alternatif bir karar tasarısı sundu. Bu proje daha barışçıl bir dil kullanıyor ve doğrudan İran'a atıfta bulunmuyor.

Tüm tarafları gerilimi düşürmeye ve diplomasi yoluna dönmeye çağıran Fransız tasarısı; uluslararası hukuk uyarınca ticari gemilere eşlik edilmesini ve deniz güvenliğini sağlamak için uluslararası çabaların koordine edilmesini teşvik ediyor.

Karar Taslağının Öne Çıkan Başlıkları:

Geçiş Özgürlüğü: Tüm gemi ve hava araçlarının engellenemez geçiş hakkı vurgulanıyor.

Müdahale Yetkisi: Üye ülkelere, hem ulusal düzeyde hem de uluslararası koalisyonlar aracılığıyla Hürmüz Boğazı ve çevresinde seyrüsefer serbestisini sağlamak için "gerekli her türlü yönteme" başvurma yetkisi tanınıyor.

İran'a Yönelik Talepler: İran İslam Cumhuriyeti’nin ticari gemilere ve tankerlere yönelik saldırılarını derhal durdurması; meşru geçişleri ve deniz özgürlüğünü engellemeye yönelik tüm girişimlerine son vermesi isteniyor.