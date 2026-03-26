İran saldırılarında aslan payı Körfez ülkelerinin oldu

Yeni istatistikler; İran’ın füze ve İHA saldırılarının ezici çoğunluğunun Körfez ülkelerine yöneltildiğini, İsrail’in ise çok küçük bir oranla hedef alındığını ortaya koydu. Körfez ülkeleri arasında en fazla saldırıya maruz kalan ülke ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

"Şarku'l Avsat" gazetesi, bölge ülkelerine yönelik İran saldırılarına ilişkin resmi bir istatistik yayımladı. Haberde; savaşın başladığı geçtiğimiz 28 Şubat tarihinden bu yana, İran’ın füze ve İHA saldırılarının %83’ünün Körfez ülkelerini hedef aldığı, yalnızca %17’sinin İsrail’e yöneltildiği belirtildi.

İstatistikler; bugüne kadar Körfez ülkelerine 4 bin 391 İran füzesi ve İHA fırlatıldığını, buna karşılık İsrail’e sadece 930 adet gönderildiğini netleştirdi.

Körfez ülkeleri içerisinde ise 2 bin 156 saldırı ile aslan payı BAE’nin oldu. Onu sırasıyla; 791 saldırı ile Kuveyt, 723 saldırı ile Suudi Arabistan, 429 saldırı ile Bahreyn, 270 saldırı ile Katar ve 22 İHA saldırısı ile Umman takip etti.

Bu tehlikeli gelişme; İran’ın saldırı merkezinin İsrail yerine, daha çok Körfez ülkelerinin güvenliğine ve stratejik altyapısına yöneldiğini gösteriyor.