Türkiye’den Irak için kritik seyahat ve güvenlik duyurusu

1 saat önce

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği, vatandaşlarından kalabalık yerlerden ve hassas bölgelerden uzak durmalarını istedi.

Bağdat Büyükelçiliği tarafından 26 Mart 2026 Perşembe günü yapılan açıklamada, Irak’taki güvenlik durumunun bölgesel gerilimlerden doğrudan etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların Irak genelindeki kalabalık meydanlardan, toplantı alanlarından ve sivil yerleşim bölgelerinden kaçınmaları tavsiye edildi.

Uyarı kapsamına alınan kritik bölgeler:

Bağdat’taki Yeşil Bölge ve protestoların düzenlendiği alanlar.

Bağdat Uluslararası Havalimanı ve çevresi.

Yabancı uyrukluların yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlar.

Askeri bölgeler ve petrol sahaları gibi stratejik tesisler.

Musul, Kerkük ve Basra’daki yerleşim alanları.

Büyükelçilik, 28 Şubat 2026 tarihinden bu yana Irak hava sahasının kapalı olduğunu hatırlatırken, karayolu ulaşımının ve İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın halen açık olduğunu, vatandaşların güvenlik durumunu göz önünde bulundurarak karayoluyla dönüş yapabileceklerini aktardı.

Son olarak Büyükelçilik, Türk vatandaşlarına çok zorunlu haller dışında bu süreçte Irak’a seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.