Kılıçdaroğlu'nun dilekçesi kabul edildi: Eski PM ve YDK üyeleri göreve geri dönüyor

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başvurusu üzerine Ankara 3. Genel İcra Dairesi Müdürlüğü, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "tedbiren göreve iade edilen" Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasına karar verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultayı öncesinde eski Parti Meclisi üyelerinin yeniden göreve getirilmesi talebiyle resmi dilekçe vermişti. Yapılan incelemelerin ardından Ankara 3. Genel İcra Dairesi Müdürlüğü, söz konusu kurul üyelerinin göreve iade işlemlerinin yürütülmesini karara bağladı.

Dosya kapsamında yer alan bilgilere göre talebin, Levent Çelik adına vekili Avukat Onur Yusuf Üregen tarafından yapıldığı belirtildi. Kararın "Talep Konusu" bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Dosya kapsamında tedbiren göreve iade edilen CHP Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasıdır."

Başvuruda ayrıca, CHP Genel Merkezi tarafından dosyaya sunulan listelerde isimleri bulunan PM ve YDK üyelerinin göreve iade işlemlerinin hızlandırılması, tebligatların ise elden icra müdürlüğüne müracaat edilerek bizzat tebellüğ edilmesi talep edildi.

İlgili hukuki belgenin karar bölümünde ise "Gereği düşünüldü. Talebin kabulü ile talep gibi işlem yapılmasına karar verildi." denilerek işlemlerin resmi olarak başlatılmasına hükmedildi.