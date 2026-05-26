Mesrur Barzani: Gulan Devrimi halkın iradesinin komplolardan güçlü olduğunu kanıtladı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, "Gulan Devrimi, halkımızın iradesinin her türlü komplodan daha güçlü olduğunu kanıtlamıştır ve bugünkü ulusal kazanımların temel taşıdır." dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, 26 Mayıs 2026 Salı günü, Gulan Devrimi’nin başlamasının 50’nci yıl dönümü vesilesiyle kutlama bir mesajı yayımladı.

Gulan Devrimi'nin düşmanların planlarını boşa çıkardığını ve bugünkü ulusal kazanımların yolunu açtığını vurgulayan Başbakan Barzani, devrime o dönemin en zorlu koşullarında yüksek bir moral ve kararlılıkla omuz veren tüm emektarları saygıyla andı.

Gulan Devrimi'nin Kürt özgürlük tarihindeki stratejik önemine dikkat çeken Başbakan Barzani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gulan Devrimi, sadece Kürdistan düşmanlarının ve çekemeyenlerinin planlarını boşa çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda Kürdistan halkının özgürlük hareketi önünde yeni bir ufuk açtı. Bu devrim, Kürdistan halkının arzu ile iradesinin her türlü komplodan daha güçlü olduğunu kanıtlamıştır. Nihayetinde halkımızın direnişi, birliği ve ortak duruşu sayesinde, Raperin’i, ülkenin özgürlüğünü ve daha birçok ulusal kazanımı elde ettik."

Başbakan Barzani, mesajının son bölümünde Kürdistan'ın ölümsüz liderlerini ve şehitlerini selamlayarak şunları kaydetti:

"Gulan Devrimi’nin 50’nci yıl dönümü ve altın jübilesinde, Ölümsüz Barzani’nin, her zaman saygıyla anılan Kak İdris’in, Gulan Devrimi’nin tüm kahraman şehitlerinin ve bütün Kürdistan şehitlerinin aziz ruhlarına selam olsun."