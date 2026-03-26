Leyla Zana’dan Başbakan Barzani’ye taziye mesajı

24 dakika önce

Kürt siyasetinin sembol isimlerinden eski milletvekili Leyla Zana, İran’ın füze saldırısı sonucu şehit düşen Peşmergeler için Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’ye taziye mesajı göndererek acılarını paylaştı.

Leyla Zana, 26 Mart 2026 Perşembe günü, İran’ın 24 Mart’ta gerçekleştirdiği saldırıda 6 Peşmerge’nin şehit olması ve 30 Peşmerge’nin yaralanması üzerine bir mesaj yayımladı.

Altı kahraman Peşmerge’nin şehit olduğu ve 30 Peşmerge’nin yaralandığı haberini “büyük bir acı ve üzüntüyle” öğrendiklerini belirten Leyla Zana, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bu sadece aileleri için değil, tüm halkımız için büyük bir kederdir. Şehit ailelerine, zatıalinize ve tüm Peşmergelere en derin taziyelerimi sunuyor; yaralılara acil şifalar diliyorum. Onların aziz hatıraları halkımızın kalbinde yaşayacak ve açtıkları yol daima devam edecektir."

Başbakan Barzani, bu taziye mesajına yanıt vererek duyarlılığından dolayı Leyla Zana’ya teşekkür ve takdirlerini iletti.

Mesrur Barzani mesajında; şehitlerin Kürdistan halkının kalbinde sonsuza dek yaşayacağını, davalarının sürdürüleceğini ve zaferin Kürdistan halkının olacağını vurguladı.

Ne olmuştu?

24 Mart 2026 Salı günü sabaha karşı, İran tarafından fırlatılan 6 balistik füze, Soran bölgesinde bulunan Peşmerge 7. Piyade Tümeni (1. Bölge) ve 5. Piyade Tümeni karargahlarını hedef almıştı.

Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucunda 6 kahraman Peşmerge’nin şehit olduğunu, 30’unun ise yaralandığını açıklamıştı.