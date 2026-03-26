Trump: İranlı müzakereciler çok tuhaf ve az zamanları kaldı

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerin Washington ile bir anlaşma yapmak için "yalvardıklarını" belirterek, durum daha da kötüleşmeden Tahran’ı zaman kaybetmemeleri konusunda uyarıp, "NATO’nun bu süreçteki tutumunu asla unutmayacağız." dedi.

ABD Başkanı Trump, 26 Mart 2026 Perşembe günü kendisine ait "Truth Social" platformu üzerinden Tahran ile yürütülen müzakerelere ilişkin yeni bir mesaj yayımlayarak, İranlı müzakerecileri "çok farklı ve tuhaf" olarak nitelendirdi.

"Bizimle bir anlaşma yapmak için bize resmen yalvarıyorlar. Bunu yapmak zorundalar çünkü askeri olarak mahvoldular ve yeniden ayağa kalkma şansları kalmadı." diyen Trump, İranlı yetkililerin kamuoyuna yansıyan açıklamalarını sert bir dille eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu durumda olmalarına rağmen hala açıkça 'sadece teklifimizi değerlendirdiklerini' söylüyorlar. Bu bir hata; zaman daralmadan bir an önce ciddi olsalar iyi olur."

Trump, mesajının sonunda ise "Eğer vakit geçerse geri dönüşü olmaz ve durum asla iyiye gitmez." diyerek Tahran’a son uyarısını yaptı.

Trump, mesajlarının devamında NATO ittifakını da hedef alarak, müttefiklerin İran meselesinde hiçbir yardımda bulunmadığını savundu.

NATO üyesi ülkelerin "bu çılgın ulusla" (İran) başa çıkmada destek olmadıklarını belirten Trump, ABD’nin NATO’dan hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını ve tarihteki bu önemli noktanın asla unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Trump daha önce de NATO'yu "tek yönlü bir yol" olarak tanımlamış; sadece ABD'nin NATO'ya hizmet ettiğini, NATO'nun ise ABD'ye hizmet etmediğini iddia etmişti. Trump'ın NATO’dan talepleri arasında; Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizlemek için gemi göndermeleri ve kıyı şeridinde sorun çıkaran İran güçlerine karşı komando birliği görevlendirmeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrail’in İran ile olan savaşını durdurmaya yönelik uluslararası çabalar yoğunlaşmış durumda. Tahran ve Washington arasındaki müzakerelerin yeni turunun önümüzdeki günlerde Pakistan’da yapılması bekleniyor.

Başkan Trump, Tahran ile yürütülen görüşmelere fırsat tanımak ve kalıcı bir anlaşmaya vararak savaşı sonlandırmak amacıyla, İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırıları 28 Mart Cumartesi sabahına kadar askıya almış durumda.