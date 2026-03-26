Tom Barrack: Mesrur Barzani'yi arayarak, Trump'ın kararlılığını ilettim

ABD Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Peşmerge güçlerini hedef alan saldırıların tamamen "gerekçesiz" ve "haksız" olduğunu söyledi.

Tom Barrack, bugün (26 Mart 2026 Perşembe), basın mensuplarına yağtığı açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani'yle dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değinerek, "Başbakan Mesrur Barzani ile yaptığım görüşmede, Başkan Trump'ın Kürdistan Bölgesi'nin istikrarını sağlamasına yardımcı olma konusundaki kararlılığını kendisine ilettim." dedi.

24 Mart 2026 Salı günü sabaha karşı, İran tarafından fırlatılan 6 balistik füze, Soran bölgesinde bulunan Peşmerge 7. Piyade Tümeni (1. Bölge) ve 5. Piyade Tümeni karargahlarını hedef almıştı.

Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucunda 6 kahraman Peşmerge’nin şehit olduğunu, 30’unun ise yaralandığını açıklamıştı.