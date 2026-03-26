ABD Dışişleri Bakanı, Başbakan Barzani'ye başsağlığı diledi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başbakan Mesrur Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Kürdistan Bölgesi'ne ve Peşmerge güçlerine desteğini yineledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, 26 Mart 2026 Perşembe günü, Başbakan Barzani ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre Marco Rubio, şehit Peşmergeler için başsağlığı dileklerini iletti ve ABD'nin Kürdistan Bölgesi ve Peşmerge güçlerine desteğini yineledi.

Başbakan Barzani ise ABD Dışişleri Bakanı'na telefon ve başsağlığı dilekleri için teşekkürlerini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki ilişkiler ve ekonomik zorluklar ele alındı.

Ayrıca sosyal medya platformu X hesabından söz konusu görüşmeye dair açıklama yapan Başbakan Barzani, "Telefon görüşmesinde Sayın Marco Rubio, şehit Peşmergeler için başsağlığı dileklerini iletti. Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki güçlü ilişkiye vurgu yaptık. Ayrıca Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki ilişkileri ve ekonomik zorlukları da ele aldık." ifadelerini kullandı.

I spoke with Secretary @SecRubio. He expressed his condolences on the recent loss of six Peshmerga.



We reaffirmed our strong KRG–US relationship.



We also discussed relations between the Kurdistan Region and the Federal Government, and economic challenges. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) March 26, 2026

24 Mart 2026 Salı günü sabaha karşı, İran tarafından fırlatılan 6 balistik füze, Soran bölgesinde bulunan Peşmerge 7. Piyade Tümeni (1. Bölge) ve 5. Piyade Tümeni karargahlarını hedef almıştı.

Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucunda 6 kahraman Peşmerge’nin şehit olduğunu, 30’unun ise yaralandığını açıklamıştı.