ABD, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin rolünü takdir etti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin şehit Peşmergeler için başsağlığı dileklerini iletti ve İran ile milislerin sürekli saldırılarını şiddetle kınadı. Ayrıca Kürdistan Bölgesi'nin dünya pazarlarına petrol ihracatını kolaylaştırmadaki rolünü övdü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, 26 Mart 2026 Perşembe günü, yaptığı bir yazılı açıklamada, Marco Rubio'nun Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın 24 Mart'taki füze saldırısında canını feda eden Peşmergelerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti ve yaralılara acil şifalar diledi.

Ayrıca görüşmede Marco Rubio'nun, İran ve yasa dışı Iraklı silahlı grupların Irak genelinde ABD vatandaşlarına ve enerji altyapısına yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınadığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı'nın, Irak petrolünün dünya pazarlarına ulaşması için sağladığı kolaylıklardan dolayı Kürdistan Bölgesi Hükümetine teşekkür ettiği belirtildi.