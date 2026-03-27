Fuad Hüseyin: İran, Peşmerge güçlerini hedef alan saldırılar için özür diledi

"İran olayla ilgili soruşturma başlatacağına söz verdi"

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Fransa'nın Bağdat Büyükelçisi Patrick Durel, Peşmerge güçlerine ve Irak ordusuna yönelik son saldırıların güvenlik açısından doğuracağı sonuçları ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Fuad Hüseyin'in, 26 Mart 2026 Perşembe günü, Fransa'nın Bağdat Büyükelçisi Patrick Durel ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklmaya göre görüşmede Büyükelçi Patrick Durel, ülkesinin Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'e başsağlığı dileklerini iletti.

Fuad Hüseyin ise Kürdistan Bölgesi'nde "yasa dışı gruplar" tarafından hedef alınan bir Fransız askerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Fransa Hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.

Irak Dışişleri Bakanı ayrıca İranlı yetkililerin Peşmerge güçlerini hedef alan saldırılar için özür dilediğini ve olayla soruşturma başlatılacağına söz verdiğini belirtti.

Her iki taraf da, bölgedeki güvenlik ve istikrarı korumak amacıyla, müzakerelerin yeniden başlatılması ve savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların önemini vurguladı.