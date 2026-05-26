Güzelbahçe Belediyesine soruşturma: Belediye Başkanı Günay tutuklandı

İzmir’de CHP’li Güzelbahçe Belediyesine "rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı.

TRT'nin haberine göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; ”Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma (TCK 220), Rüşvet (TCK 252), Görevi Kötüye Kullanma (TCK 257) ve İmar Kirliliğine Neden Olma (TCK 184)” suçlarına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler hakkında yürütülen işlemler tamamlandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Şüpheliler Nermin Günay, Özden Mustafa İnce ve Sezgin Kuş hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.