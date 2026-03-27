G7 ülkeleri Orta Doğu krizini görüşmek üzere toplanıyor

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Orta Doğu’daki gelişmeleri ele almak üzere toplanıyor.

G7 dışişleri bakanları, bugün (27 Mart 2026 Cuma), Fransa'da bir araya gelecek. Avrupa ve müttefikleri, Orta Doğu'daki savaş konusunda ABD ile aralarındaki görüş ayrılıklarını azaltmayı amaçlıyor.

Dünyanın en büyük yedi sanayileşmiş ülkesinin iki günlük toplantısı, Beyaz Saray'ın Donald Trump'ın İran'ın ABD-İsrail savaşını sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmemesi durumunda "cehennemi yakmaya" hazır olduğunu söylediği bir dönemde, gerçekleştirilyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da G7 toplantısına katılmak üzere Fransa'ya ulaştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barro ise 24 Mart 2026 Salı günü, yaptığı açıklamada, Fransa'nın bu yılki G7 toplantısında hedeflerinden birinin, "yaşanan gerilimlerin ve çatışmaların çoğunun nedeni olan büyük küresel dengesizlikleri çözmek" olduğunu söylemişti.